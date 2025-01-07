«Я жива»: Юлия Парашута прокомментировала ограбление своей квартиры

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Недавно актриса стала жертвой мошенников.

Актриса Юлия Парашута порекомендовала людям хранить деньги в сберегательной кассе. В личном блоге звезда прокомментировала ограбление своей квартиры.

«В мое отсутствие в мой дом проникли и вынесли деньги и ценные вещи. Я жива, здорова и нахожусь в безопасности — это хорошая новость. Полиция уже ищет преступников. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!» — написала она.

Пока певица отсутствовала в период с 30 декабря по 7 ноября, злоумышленники проникли в ее квартиру, расположенную в Ружейном переулке. Неизвестные вскрыли сейф с помощью отверток и ножей, а после забрали украшения и деньги.

Пока устанавливается точная сумма украденного имущества. На месте происшествия удалось обнаружить следы от рук. Ведутся поиски мошенников.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что семью бывшего мэра Оренбурга и депутата Госдумы Владимира Ильиных обокрал 19-летний молодой человек его дочери. Парень похитил из дома возлюбленной элитные часы марок Breitling и Ulysse Nardin, мобильный телефон люксовой марки Vertu, а также ювелирные изделия, в том числе кольцо стоимостью 300 тысяч рублей.