Самолет авиакомпании Utair совершил экстренную посадку во Внуково

Фото: www.globallookpress.com/© Petrov Sergey

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Рейс следовал из Петербурга в Самарканд.

Летевший из Петербурга в Самарканд Boeing 737 компании Utair совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Внуково. Приземление прошло штатно. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе перевозчика.

Во время полета члены экипажа обнаружили в воздушном судне техническую неисправность и запросили аварийную посадку.

«Сработала индикация стабилизатора. В интересах безопасности командир принял решение о посадке во Внуково», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту воздушного судна находились 173 пассажира, с ними все в порядке. Для завершения рейса уже готовится резервный борт.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет Airbus A-321 «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в аэропорт вылета в Шарм-эш-Шейхе.