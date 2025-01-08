Есть ли смысл? Помогает ли употребление молока при простудных заболеваниях

Фото: 5-tv.ru

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Но не стоит забывать, что данный напиток — это не лекарство.

Употребление молока при простуде приносит пользу. Об этом изданию KP.RU рассказала педиатр Юлия Лашкова.

По словам специалиста, от молока в период болезни действительно есть польза. Однако оно не легчит, а лишь облегчает симптомы. Если выпить этот напиток теплым и с добавлением меда, то он смешается со слюной. В виде такой вязкой жидкости будет обволакивать слизистую оболочку рта и горла, тем самым облегчая боль и снимая раздражение. Главное — не перегреть напиток, иначе можно лишь усиль дискомфорт.

Однако нужно учесть, что на сами вирусы молоко никак не воздействует. Существуют исследования, которые доказывают, что содержащиеся в этом напитке лактоглобулины и лактоферрин потенциально обладают антимикробными свойствами. Это значит, что на их основе в будущем можно будет создать вещество, которое будет иметь лечебный эффект. Но сам напиток такими свойствами не обладает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что развенчаны популярные советские мифы о простуде.