«Надеюсь еще пожить»: Лукашенко заявил, что не держится за власть

Лукашенко: не держусь за власть и сделаю все, чтобы передать ее новому поколению

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Белорусский президент сделает все, чтобы передать ее молодежи.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не держится за власть и готов ее передать новому поколению. Об этом он заявил, выступая в храме по случаю Рождества.

«Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что я надеюсь еще при новой власти, и вы тоже, пожить», — приводит «БелТА» слова Лукашенко.

Он также указал на необходимость подготовить молодежь, чтобы она ценила и берегла Белоруссию.

Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Досрочно граждане республики смогут проголосовать с 21 января. Регистрация кандидатов продлится до 31 декабря.

Сам Лукашенко уже зарегистрировался кандидатом на выборах президента Белоруссии. Для него грядущая избирательная кампания станет седьмой по счету.

Прежде Лукашенко признавался, что допускает перед выборами президента Республики в следующем году провокации, подобные тем, что происходили в стране в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко разместит в Белоруссии десяток ракетных комплексов «Орешник».