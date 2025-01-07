«Бог так решил»: солист оркестра Большого театра Кокорин объяснил свою популярность

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Видео с музыкантом за считанные дни набрало сотни тысяч просмотров.

Видео с выступлением солиста оркестра Большого театра, перкуссионистом Иваном Кокориным набрало за считанные дни сотни тысяч просмотров. О своей неожиданной славе звезда рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».

Балет «Щелкунчик» традиционно пользовался большой популярностью, но в этом году ситуация достигла невероятных масштабов. Спектакли, приуроченные к новогодним праздникам, вызывали настоящий ажиотаж: все билеты были распроданы всего за десять минут после начала продаж.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/Музыкант|Иван Кокорин/IvanKokor1n; 5-tv.ru

Неудивительно, что на волне столь высокого интереса количество поисковых запросов, связанных с балетом «Щелкунчик», стремительно возросло. Те, кто не успел приобрести билеты и жаждал увидеть спектакль, активно искали возможность лицезреть его онлайн.

Именно в этот момент Иван Кокорин с другом решили снять забавный видеоролик, где музыкант играет свою партию и переглядывается с коллегами. Количество просмотров и репостов начало стремительно расти, ролик разлетелся по социальным сетям, приводя все новую и новую аудиторию Ивану. Позитивная атмосфера в кадре, наполненная юмором и дружеским взаимодействием, расколола порой серьезный имидж классической музыки.

Таким образом, Иван Кокорин стал не только выдающимся перкуссионистом, но и интернет-звездой, вдохновив многих на более свободное и креативное восприятие искусства.

«Это здорово, что есть такой интерес к Большому театру, к искусству, к творчеству и особенно к моему творчеству. Я вообще счастлив, что это все теперь можно показывать людям, что они теперь всем этим наслаждаются и заряжаются. Много лет мои коллеги на меня выглядывали из партера, но какого-то ажиотажа не было, а теперь вот как сложилось. Я думаю, что это Бог так решил — все, теперь ты готов что-то прекрасное давать людям, показывай, не стесняйся», — прокомментировал Иван свой триумф.

Перкуссионист отметил, что многие музыканты испытывают неловкость, когда речь заходит о публикации своих выступлений, так как стремятся сначала достичь идеального звучания. Он охарактеризовал этот процесс как своего рода самокопание, которое, к сожалению, свойственно многим его коллегам. Он считает, что творчество должно быть живым и не идеальным, что позволяет зрителям увидеть и почувствовать подлинные эмоции. Подобный подход не только стимулирует созидание, но и делает музыку доступнее, вдохновляя других артистов начинать свои творческие эксперименты без страха перед несовершенством.

«А сейчас пошел бум, особенно ударников и много людей выкладывают партию из „Щелкунчика“, все мои фишки и приколы делают. Это здорово и классно, что у людей пошло какое-то творчество, и они перестали бояться», — заключил музыкант.

Полный текст интервью с Иваном Кокориным будет опубликован 8 января в 00:00 (по московскому времени) на сайте «Известий».

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