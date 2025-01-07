ЛДПР окажет помощь родственникам погибшего при атаке ВСУ военкора Мартемьянова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Корреспондент «Известий» оказался под прицелом украинских боевиков 4 января.

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) окажет помощь родственникам погибшего в результате атаки ВСУ корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова. Такое заявление сделал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с журналистами.

«Родным и близким Саши Мартемьянова окажем помощь, хотя она этой страшной потери для всех нас не компенсирует», — сказал он.

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Гибель военкора Мартемьянова

Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб 4 января в результате атаки украинских боевиков. Журналист находился в этот момент в гражданском автомобиле на трассе Донецк-Горловка. Машину атаковал дрон-камикадзе. Мартемьянов скончался, а ехавшие с ним четверо журналистов других СМИ получили ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала убийство Мартемьянова жестоким преступлением. Она подчеркнула, что военкор и его коллеги из других изданий передвигались по маршруту, не соприкасающемуся с линией фронта. Это значит, что журналисты были намеренно атакованы беспилотником. Дипломат обратилась к ЮНЕСКО с просьбой обратить внимание на то, что ВСУ атаковали журналистов из России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раненные в ДНР журналисты дали первые показания о гибели Мартемьянова.