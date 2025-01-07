Путин созвонился с 15-летней Ариной из Горловки, чей шарик снял с «Елки желаний»

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Девочка попросила на Новый год поездку в Санкт-Петербург.

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с 15-летней Ариной Порхал из Горловки, чье желание исполнил в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с журналистами ТАСС.

«Президент поинтересовался, как проходит ее поездка. Девочка рассказала, что она была на „Щелкунчике“ в Мариинке, посетила ледовое шоу, была в Царском селе, была на экскурсии в Мариинском дворце», — сказал Песков.

Президент, в свою очередь, сказал девочке, что в Петербурге обязательно нужно посетить и Эрмитаж.

«Елка желаний»

«Елка желаний» — благотворительная акция, которая проводится накануне Нового года в России. На елке висит множество бумажных шариков, на которых написаны мечты детей, живущих на новых территориях России, а также в приграничье — в Курской и Белгородской областях, в частности, дети участников СВО.

В ней участвуют министры, депутаты, сенаторы, общественники и деятели культуры. Причем присоединиться к ним может любой желающий — достаточно зайти на сайт проекта «Елкажеланий.рф» и выбрать, какую мечту хотели бы исполнить.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин исполнил мечту 11-летнего Никиты из Москвы в рамках «Елки желаний». Он организовал для мальчика встречу с актером Сергеем Безруковым в театре.