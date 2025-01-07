Фото: www.globallookpress.com/© IMAGO/Jeffrey Mayer/JTM Photos

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Спустя два десятилетия история отношений знаменитостей подошла к концу.

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек официально разведены. Об этом сообщает журнал People.

Почти 20 недель или чуть больше четырех месяцев понадобилось звездам Голливуда, чтобы завершить свой бракоразводный процесс. Уже экс-супруги разошлись без громкого скандала. Общих детей у пары нет, а все финансовые вопросы им удалось решить мирным путем, без длительных судебных разбирательств.

У Дженнифер и Бена долгая история любви, которая, как казалось многим, завершилась хеппи-эндом. Но, увы. Роман Лопес и Аффлека начался в начале 2000-х. Тогда пара даже объявила о помолвке, но свадьба так и не состоялась.

За прошедшие годы оба успели попробовать создать семью. У Бена есть трое детей от актрисы Дженнифер Гарнер. Лопес же родила двойняшек от музыканта Марка Энтони.

В 2021 году знаменитости возобновили отношения. А в 2022-м они поженились. В августе прошлого года стало известно, что супруги подали документы на развод. Как утверждают звезды, они решили расторгнуть брак из-за непримиримых противоречий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лопес впервые после разрыва с Аффлеком заметили с другим мужчиной.