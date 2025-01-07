«Нужно рожать детей»: что будет с ценами на недвижимость в 2025 году

Маловероятно сильное изменение цен на недвижимость в России в 2025 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Эксперты рынка разошлись в прогнозах.

Ждать больших изменений цен на недвижимость в 2025 году не стоит, передает информационное агентство URA.RU.По мнению различных экспертов рынка, если скачки и будут, то незначительные.

В большинстве своем суммы, которые нужно будет отдать за квартиры, останутся на уровне прошлого года. Большое повышение ценника приведет лишь к стагнации рынка, а для значительного понижения цифр нет никаких предпосылок.

Некоторые специалисты настроены чуть более пессимистично. Например, Иван Камельских — руководитель пресс-службы крупного агентства недвижимости, допускает рост цен, но он, по его словам, не будет превышать уровень инфляции.

С ним солидарны представители девелоперской компании. Они тоже видят предпосылки для незначительного повышения.

«На цену влияют условия проектного финансирования, рост стоимости стройматериалов и строительно-монтажных работ… Кроме того, со следующего года девелоперы начнут платить НДС, и это повысит себестоимость квадрата», — пояснили в фирме.

Другие, напротив, прогнозируют не обвальное, но все же понижение стоимости жилья. Так считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он обосновывает это тем, что около 60% предложений на рынке уже распродано, на остальное тоже уже есть претенденты.

Незначительное снижение ожидает и эксперт недвижимости Алексей Силантьев. Однако он объясняет свою точку зрения отсутствием финансов у всех игроков рынка.

«У покупателей проблемы с деньгами, у застройщиков проблемы с деньгами, у государства также явно нет лишних денег и желания поддерживать рынок или застройщиков — все это прекрасно понимают», — рассуждает Силантьев.

Покупать жилье в 2025 году специалисты советуют либо по семейной ипотеке.

«Рожать детей, нужно рожать детей. Главный совет — становиться претендентом на семейную ипотеку», — заметил Аксаков.

Тем, у кого уже есть накопленная сумма. В таком случае не стоит выжидать более выгодных условий. Если уже есть понравившийся вариант, то имеет смысл его приобрести. Благоприятных обстоятельств можно не дождаться, а идеальный вариант легко упустить.

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