Мечты сбываются: Кириенко и Пушилин вручили подарки детям из ДНР в рамках «Елки желаний»

Кириенко и Пушилин исполнили мечты детей из ДНР в рамках «Елки желаний»

Фото, видео: Telegram/Пушилин Д.В./PushilinDenis; 5-tv.ru

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Глава республики назвал ребятишек любознательными и активными.

Четырехлетняя Татьяна Скворцова, шестилетняя Мирослава и восьмилетний Даниил Ганцовы из Донецкой народной республики получили подарки в рамках акции «Елка желаний». Их желания исполнили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин.

«С детьми было занимательно общаться: любознательные, открытые, активные. И здорово, что мы, взрослые, помогаем их мечтам сбываться!» — подчеркнул Пушилин в своем Telegram-канале.

Так, Даниил мечтал о подводном дроне. Его увлекают тайны затонувших кораблей, особенно интересна история «Титаника». Мальчик признался, что в будущем хочет стать спецназовцем.

Мирослава очень хотела получить умную станцию. Девочка любит рисовать и заниматься народными танцами. А когда вырастет, она планирует стать врачом.

Четырехлетняя Татьяна мечтала о кукле. Получив свой подарок, девочка сразу же стала ухаживать за ней, отметил Пушилин.

«Елка желаний»

«Елка желаний» — благотворительная акция, которая проводится накануне Нового года в России. На елке висит множество бумажных шариков, на которых написаны мечты детей, живущих на новых территориях России, а также в приграничье — в Курской и Белгородской областях. А также мечты детей участников СВО.

В ней участвуют министры, депутаты, сенаторы, общественники и деятели культуры. Причем присоединиться к ним может любой желающий — достаточно зайти на сайт проекта «Елкажеланий.рф» и выбрать, какую мечту хотели бы исполнить.

Ранее 5-tv.ru писал, что в новогодние праздники в штабе ЮВО прошла благотворительная акция «Елка желаний». Военнослужащие исполнили мечты воспитанников детского дома в Ростове-на-Дону.