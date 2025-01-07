На постоянной основе: какие привычки приводят к заболеваниям сердца

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Полезные действия, напротив, помогут избежать многих проблем со здоровьем.

Сидячий образ жизни и несоблюдение режима сна могут привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Об этом изданию Lenta.ru рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

По словам специалиста, человек, который на постоянной основе поздно ложится спать и рано встает, рискует заработать заболевания сердечно-сосудистой системы. Кроме того, такой режим бодрствования нарушает когнитивные функции, увеличивает вероятность появления депрессии и ряда других психических расстройств.

Проблемы со здоровьем приносит и сидячий образ жизни. Если у вас слишком мало физической активности, то это приводит к снижению мышечной массы и ослаблению сердечно-сосудистой системы. Кроме того, нарушается метаболизм и начинает развиваться ожирение.

К ожирению приводит и другая вредная привычка — неправильное питание.

«Регулярное употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли, а также недостаток свежих фруктов, овощей и клетчатки приводит к развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и других метаболических нарушений», — объяснил эксперт.

Важно не только, что вы едите, но и сколько. Пропуски приемов пищи ведут к нарушенному обмену веществ. Не стоит забывать и про гигиену, несоблюдение элементарных правил которой может привести к инфекции.

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