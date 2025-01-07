В канун Нового года: Том Холланд сделал предложение звезде «Дюны»
Том Холланд сделал предложение звезде «Дюны»
Фото: www.globallookpress.com/© Billy Bennight
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О своих отношениях пара объявила в 2021 году. А недавно Зендея предстала с новым украшением на премии «Золотой глобус».
Британский актер Том Холланд сделал предложение своей возлюбленной и коллеге Зендее Коулман. На премии «Золотой глобус» актриса появилась с кольцом.
Звезда фильма «Дюна» предстала на красной дорожке с эффектным украшением на безымянном пальце. Зендея даже не старалась спрятать свое украшение. При этом появление нового ювелирного изделия на своей кисти не комментировала.
О том, что Зендея ответила своему избраннику Холланду «да» на важный вопрос, рассказали источники из окружения актрисы. Как выяснилось, помолвка состоялась в особняке семьи Зендеи в США. Холланд сделал предложение после Рождества, преподнеся возлюбленной кольцо с бриллиантом.
Впервые актеры работали вместе на съемках картины «Человек-паук: Возвращение домой» в 2017 году. Парочка на экране была настолько милой, что их тут же стали «примерять» друг к другу в сети и прессе. В 2021 году Коулман и Холланда заметили целующихся в салоне автомобиля. После этого звезды киновслеленной Marvel официально объявили о своих отношениях.
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