По меньшей мере 28 палестинцев погибли в Газе за сутки в результате ударов Израиля

Al Jazeera: минимум 28 человек погибли в секторе Газа при обстреле Израиля

Фото: 5-tv.ru

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Только за последний часы жертвами нападений ЦАХАЛ стали 14 человек.

По меньшей мере 28 палестинцев погибли в сектор Газа за последние сутки в результате нанесения ударов со стороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа возросло до 28 человек», — говорится в публикации.

За последние часы ЦАХАЛ обстреляла лагерь беженцев в Эль-Бурейдже, а также города Газа и Рафах. В результате этих ударов погибли 14 человек, включая двоих детей.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

В конце декабря 2024 года, как сообщал 5-tv.ru, стало известно о гибели 50 человек, включая пятерых медицинских работников, на севере сектора Газа. Армию Израиля обвиняют в бомбежке госпиталя, а также машины с палестинскими журналистами. Организации по защите свободы СМИ открыто заявляют, что Израиль устроил «массовое убийство» журналистов в Газе.

Ранее 5-tv.ru писал, что выпущенная со стороны Йемена ракета сбита на подлете к Израилю.