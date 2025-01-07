Байден прибыл в Новый Орлеан после теракта в новогоднюю ночь

Фото: Reuters/New Orleans

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В результате атаки 1 январи погибли и пострадали десятки человек.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл в Новый Орлеан, где произошел теракт на рождественской ярмарке. Об этом передает агентство Associated Press.

«Байден встретился со скорбящими семьями, посетил молебен и остановился у импровизированного мемориала в Новом Орлеане в понедельник в память о жертвах смертоносного новогоднего теракта», — говорится в материале.

Президента сопровождала первая леди США Джилл Байден. Они вместе посетили мемориал, сделанный на том месте, где в толпу въехал грузовик.

Теракт в Новом Орлеане

Теракт в американском городе Новый Орлеан произошел 1 января 2025 года, когда люди отмечали наступление Нового года. В популярном среди туристов районе Бурбон-стрит, где в это время было много людей, грузовик врезался в толпу.

По словам очевидцев, после аварии водитель вышел из машины и начал стрелять. Полицейские, находившиеся поблизости, открыли ответный огонь, ликвидировав террориста. Всего в результате происшествия 14 человек погибли, еще 30 пострадали.

По данным американских СМИ, в машине злоумышленника по имени Шамсуддин Джаббар обнаружили флаг ИГ* и несколько взрывных устройств.

Ранее 5-tv.ru писал, что при теракте в Новом Орлеане погиб близкий к британской королевской семье человек.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.