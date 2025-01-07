В Минобрнауки РФ анонсировали переход вузов на новую систему образования

Минобрнауки: вузы перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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С 2023 года в отдельных вузах действует пилотный проект, в рамках которого студенты не обучаются по программам бакалавриата.

Университеты в России перейдут на новую систему высшего образования с 2026 года. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Миноборнауки РФ.

«Переход всех российских университетов на обновленную систему высшего образования планируется с 1 сентября 2026 года», — говорится в сообщении.

К этому сроку Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты. При этом в ведомстве подчеркнули, что студенты, которые обучаются по действующим сейчас образовательным программам, смогут завершить их освоение.

В мае 2023 года стартовал пилотный проект по реформе высшего образования. В нем принимают участие шесть ведущих вузов России. В рамках этого пилотного проекта студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры. Таким образом, исключается понятие «бакалавр». С 1 сентября 2026 года такая система будет действовать повсеместно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин сформировал рабочую группу по вопросам развития системы образования. Ее сопредседателями стали помощник президента Андрей Фурсенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.