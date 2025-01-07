По стопам Петросяна: Прохор Шаляпин задумался о позднем отцовстве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Артист продолжает активно пропагандировать гедонизм.

Певец Прохор Шаляпин в свои 41 год не торопиться создавать семью. Артист задумался о позднем отцовстве, так как сейчас не хочет жертвовать своим комфортом.

«Когда-то детей я планирую, конечно. Ну так, чтоб под старость лет, чтобы они мне нервы не трепали. Вот лет в 70, как Евгений Ваганович», — заявил Шаляпин в одном из шоу на YouTube.

Артисту очень симпатизирует модель семьи юмориста, женатого на Татьяне Брухуновой. Она моложе Петросяна на 44 года. Шаляпин не видит проблемы в большой разнице в возрасте.

«Мне очень нравится это — Петросян уже заработал имя, деньги, молодую жену нашел. Да, может, она своеобразная девушка, но зато здоровая физически, родила ему. Я вообще очень поощряю такие браки. Сейчас у них двое детей уже, насколько я знаю», — отметил Прохор.

Ранее Шаляпин интриговал поклонников намеками на то, что видит матерью своих детей балерину Анастасию Волочкову.

«Представляете, какие у нас красивые и талантливые с Настей были бы дети. Она прекрасно выглядит», — рассуждал Шаляпин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Прохор Шаляпин не собирается жениться снова, поскольку у него пока другие планы — развитие личного блога и путешествия.