«Пользуемся обогревателями»: жители Приднестровья адаптируются к жизни без света и газа

Фото, видео: 5-tv.ru

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Объема вырабатываемой энергии в регионе не хватает на покрытие потребления.

С 7 января в Приднестровье будут производиться веерные отключения электроэнергии — дважды в сутки на четыре часа. О выживании в таких условиях журналистам «Известий» рассказали жители региона. Согласно заявлению в Telegram-канале правительства Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), ввести график пришлось в связи с дисбалансом выработки и потребления — ресурсов не хватает на привычный образ жизни.

Владимир из Тирасполя отметил, что отопления в городе нет, свет отключается с 08:00 до 12:00 (С 07:00 до 11:00 по московскому времени. — Прим. ред.). Чтобы согреть свои дома, люди пользуются кондиционерами, некоторые — генераторами, обогревателями. На экстренный случай у них есть свечи и заряженные фонари. Жители Приднестровья теперь стараются видеться чаще, так как не могут поддерживать общение с помощью Интернета.

Валерия, тоже из Тирасполя, старается позитивно смотреть на ситуацию. В конце концов, говорит она, можно отдохнуть от гаджетов.

«Я думаю, что в наше время люди привыкли ко всему и можно найти любое решение этой проблемы. Например, вот как молодежь, у нас есть настольные игры, которые годами пылились на полках, а теперь из-за того, что нет света, мы наконец-то можем взять, начать, выучить правила, играть, также провести время с родителями», — поделилась женщина.

По данным местного журналиста Габриела Кэлина, молдавская полиция дежурит в районе перекрытого газопровода Приднестровья. Пост, отметил он, был выставлен, как только Россия остановила поставки газа через Украину, а объемов газа для Приднестровья у Молдовы не оказалось.

«У меня вопрос: а Приднестровье — это Молдова или нет? А есть ли право моральное у Молдовы говорить, что Приднестровье — это молдавская земля?» — возмущается Кэлин в своем блоге в соцсетях.

На днях глава ПМР Вадим Красносельский назвал число оставшихся без газа и отопления — это жители полутора тысяч многоэтажных и 72 тысяч частных домов. Он добавил, что два социальных объекта в данный момент обогреваются с помощью дизельного топлива. Также сообщалось, что предприятия в Приднестровье работают штатно, в центрах временного размещения еще есть места для нуждающихся в крове и медицинской помощи.

Чрезвычайное экономическое положение из-за энергетических проблем в регионе ввели в декабре. «Газпром» прекратил поставки топлива в Европу через украинскую газотранспортную систему с 1 января. Москва не отказывалась от поставок, однако лидер киевского режима Владимир Зеленский еще летом объявил, что Украина не продлит договор с Россией о транзите газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европейская комиссия (ЕК) отменила переговоры по транзиту газа через Украину, нацеленные, в том числе, на сглаживание конфликта со Словакией.