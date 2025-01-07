Два человека погибли при пожаре в квартире в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Еще трое пострадали.

Два человека погибли и еще трое пострадали в результате пожара в двухкомнатной квартире в пятиэтажке на улице Белы Куна во Фрунзенском районе Петербурга. О происшествии сообщается в официальном Telegram-канале городского управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло ночью, огонь распространился на площади 30 квадратных метров. Сообщение о ЧП поступило в 01:39 по московскому времени, в 02:36 пожар был ликвидирован. Для тушения были задействованы 21 сотрудник и пять единиц техники МЧС.

На месте происшествия погибли мужчина и женщина. Пострадавшие — мужчина и две женщины — были госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru писал о взрыве на рынке «Славянский мир», что на Калужском шоссе в Москве. По предварительным данным, во время приготовления еды разорвался газовый баллон, есть пострадавшие.