Злоупотреблять не стоит: какой должна быть порция холодца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Врач отметил, что людям с ожирением следует готовить эту закуску из более диетических видов мяса.

Порция холодца в идеале должна составлять 150-200 граммов. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

В холодце очень много жира, соответственно, этим блюдом опасно злоупотреблять. При подагре, по словам врача, а также гастрите с повышенной кислотностью и холецистите стоит полностью убрать эту закуску из своего рациона.

Тем, кто страдает ожирением, стоит готовить холодец исключительно из диетических видов мяса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что привычка наедаться после пяти часов вечера приводит к набору веса, а слишком много еды перед сном грозит увеличению риска развития рака желудка. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

Эксперт сослалась на результаты исследования, в котором приняли участие 26 добровольцев старше 50 лет. У всех был избыточный вес или ожирение, а у некоторых уже имелся сахарный диабет или преддиабет.