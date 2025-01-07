В новогодние праздники в штабе ЮВО прошла благотворительная акция «Елка желаний»

Фото, видео: Пресс-служба Южного военного округа; 5-tv.ru

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Военнослужащие исполнили мечты воспитанников детского дома в Ростове-на-Дону.

В новогодние праздники в штабе Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону поздравления получили участники благотворительной акции «Елка желаний», рассказали в пресс-службе округа. В акции приняли участие военнослужащие 150-й гвардейской отдельной мотострелковой дивизии 8 гвардейской общевойсковой армии ЮВО.

Игрушки с пожеланиями воспитанников детского дома № 8 были сняты с елки, многие мечты исполнились, а еще для ребят организовали поездку в клуб виртуальной реальности, взрослые поиграли там вместе с ними. В рамках акции поздравили и детей военнослужащих ЮВО. Кто-то мечтал о домике для кукол, кто-то — о фитнес-браслете, другие о красках и и альбомах для рисования.

На мероприятии был и Дед Мороз, который также поддержал командование ЮВО и пообещал помочь военным в исполнении новогодних желаний детей. Символ Нового года с волшебным посохом и белой бородой, а с ним и внучка Снегурочка пришли к малышам домой. Им дарили телефоны, модели машин на пульте управления и ноутбуки — каждый получил то, о чем просил Деда Мороза.

Благотворительная акция «Елка желаний» — проект российского «Движения первых» и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Она проводится с 2018 года, с середины ноября по конец февраля. Подарки предназначены для детей от трех до 17 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Некоторые желания представляют собой встречу с кумиром.

К примеру, ранее 5-tv.ru сообщал, певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, пообщался с юной поклонницей из Луганской народной республики (ЛНР) в доме коллеги, народного артиста РФ Григория Лепса.