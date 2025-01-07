«Выйду замуж к 30»: Люся Чеботина рассказала о планах на личную жизнь
Певица Люся Чеботина планирует выйти замуж к 30 годам
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
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Певица призналась, что уже задумывается о детях.
Певица Люся Чеботина в интервью с Филиппом Киркоровым призналась, что уже планирует выйти замуж. Только вот достойного мужчину 27-летняя артистка все еще не встретила.
«Сейчас я нахожусь в том моменте своей жизни, когда мне нужно максимально сфокусироваться на карьере, хотя безумно хочу замуж, создать семью, родить детей. Мне кажется, что твое к тебе в любом случае придет и скажет: „Я с тобой и никуда тебя не отпущу“», — отметила Чеботина.
Поп-король заявил, что в плане построения личной жизни их судьбы с Люсей очень похожи. Киркоров впервые связал себя узами брака в 27 лет.
«Если ты женился в 27… То, судя по тому, что я чуть-чуть отстаю от твоих сценарных событий, я выйду замуж к 30», — подшутил Чеботина.
Киркоров уверен, что Люся сама препятствует своему счастью, так как отказывает буквально всем претендентам на свое сердце.
«У меня очередь из известных и богатых личностей, которые мечтают с тобой познакомиться. Но все мои предложения ты отшиваешь, говоришь, что тебе не нужны эти мужики», — обратился поп-король к Люсе.
В 2023 году стало известно о расставании Люси Чебатиной и певца ЮрКисса. Их роман продлился пять месяцев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Люся Чеботина «сжигает» весь хейт и буллинг, который получает в соцсетях от недоброжелателей и завистников. Таким лайфхаком она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на «Новой песне года».