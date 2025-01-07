Как минимум четыре человека погибли из-за снежной бури в США
Фото, видео: Reuters/ADAM GRAY; 5-tv.ru
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Накануне в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с надвигающимся мощным снегопадом.
По меньшей мере четыре человека погибли из-за зимнего шторма, обрушившегося на центральную часть США. Об этом сообщил телеканал NBC News.
В результате смертельной травмы в штате Миссури скончался 61-летний Эверетт Картер. Мужчина получил ее во время уборки снега.
Также 5 января в штате Канзас в ДТП, произошедшем из-за погодных условий, погибли два человека. Дорожный патруль сообщил, что автомобиль занесло во время движения. Внедорожник съехал на насыпь, после чего машина не один раз перевернулась.
«Оба пассажира не были пристегнуты и выброшены из автомобиля», — сообщается в отчете дорожного патруля Канзаса.
Тело местного жителя обнаружили в Техасе, мужчина скончался от переохлаждения. Его нашли перед автобусной остановкой, поэтому дело будет расследовать Департамент полиции метрополитена.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в начале года на Солнце произошла первая мощная вспышка класса Х.