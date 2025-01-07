Путин приехал в храм Христа Спасителя поздравить патриарха Кирилла с Рождеством

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сам президент встретил праздник в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.

Президент РФ Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя, чтобы поздравить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством Христовым. Глава государства пожал епископу руку и побеседовал с ним. Торжественное богослужение в этом храме началось 6 января в 23:00 по московскому времени.

Сам президент по традиции встретил Рождество на церковной службе. С 2000 года он четырежды отмечал праздник в Петербурге, трижды — в Тверской области и четырежды в Москве. В прошлом году в этот день российский лидер встретился с семьями погибших в зоне спецоперации героев России, а потом вместе с ними отправился на службу в Ново-Огарево. На этот раз он посетил храм Георгия Победоносца в столице, на Поклонной горе.

Рождество — один из важнейших христианских праздников, который справляют представители всех конфессий. Русская православная церковь отмечает его 7 января, на Западе это происходит немного раньше — 25 декабря. Разница стала следствием использования православными богослужебного календаря по юлианской системе, а католиками и протестантами — по григорианской.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин поздравил соотечественников с Рождеством.