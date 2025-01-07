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Причиной стало отсутствие украинской делегации.

Европейская комиссия (ЕК) отменила переговоры по транзиту газа через Украину из-за отсутствия украинской делегации. Об этом сообщается в материале портала Euroactiv со ссылкой на канцелярию словацкого правительства и информацию от «дипломатического источника».

Подчерчивается — Киев заявил, что не сможет присутствовать на встрече, предложив онлайн-вариант, но ЕК настаивала на очном обсуждении вопроса. Совещание будет перенесено, конкретные даты пока не называются.

Отношения между Словакией и Украиной обострились после того, как было разорвано соглашение о содействии потокам газа из России в Евросоюз. Ситуация не позволяет Братиславе получать прибыль, о чем на прошлой неделе публично заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. По его словам, потеря транзитных сборов обойдется стране в 500 миллионов евро. Политик пригрозил Украине ответными мерами в виде сокращения поставок электроэнергии. После угрозы Киев назначил встречу, на которую в итоге никого не направил.

«В связи с тем, что украинская сторона не будет присутствовать на завтрашнем заседании, Европейская комиссия приняла решение отменить заседание», — приводит издание выдержку из заявления правительства Словакии.

Соглашение между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины» о транзите газа через Украину, а также между «Газпромом» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» утратило силу 1 января 2025 года. Фицо в этот день заговорил о радикальных последствиях для Евросоюза, но не для России. ЕК в свою очередь заявила о готовности использовать альтернативные маршруты для транзита газа в Европу из других стран.

В декабре 2024-го лидер киевского режима Владимир Зеленский согласился на перевозку российского топлива через Украину при условии, что Запад не будет платить за него Москве до завершения вооруженного конфликта.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа в Евросоюзе.