Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица рассказала об особом режиме своего ребенка.

Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова в своем блоге в соцсетях поделилась особым режимом своей трехлетней дочери Ани. Выяснилось, что девочка изо дня в день ложится спать в одной и то же время. Многих подписчиков испугал такой подход к воспитанию ребенка, и на певицу тут же обрушились с критикой.

«Аня очень режимный ребенок. У нее еда и сон должны быть по расписанию. Она минута в минуту говорит всем бай-бай, встает и идет к себе в комнату. Ее не нужно ни укачивать, ни ждать, пока она уснет», — отметила Орлова.

Реакция подписчиков не заставила себя ждать. Они осудили такое и высказали свои переживания за ребенка.

«А это прямо страшно читать: минута в минуту ложится спать, минута в минуту кушает… Прямо страшно, она что, робот…» — написали Орловой.

«Не бойтесь, для вас лично это абсолютно безопасно», — поспешила успокоить поклонников певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Ольга Орлова поделилась с подписчиками неожиданными последствиями замены хрусталика. Теперь прооперированный глаз девушки видит иначе, чем второй. Об этом она рассказала в личном блоге.