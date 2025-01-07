Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Глава государства отметил роль православной церкви и других христианских конфессий в объединении российского народа.

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Его обращение к согражданам опубликовано на официальном сайте Кремля. Как отметил глава государства, этот светлый праздник дорог миллионам людей во всем мире, так как «дарит радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки».

«Поздравляю Вас с Рождеством Христовым… В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что Русская православная церковь (РПЦ) и другие христианские конфессии, сосуществующие на территории страны «играют огромную созидательную роль в единении народа». Вера, по словам российского лидера, помогает сохранить историческую память, уникальное культурное и духовное наследие.

Кроме того, отметил президент, религиозные организации способствуют укреплению института семьи, содействуют воспитанию молодежи, прививанию новым поколениям таких ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание. Церковь учит поддерживать нуждающихся, и эта работа «достойна самого глубокого признания».

В заключении Путин пожелал всем празднующим Рождество согражданам здоровья и благополучия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где в 2025 году встретил Рождество Христово Владимир Путин.