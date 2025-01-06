Артиллеристы армии России рассказали об освобождении Курахова

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Во ходе боев за населенный пункт ВСУ потеряли более 12 тысяч боевиков.

Российские военнослужащие из артиллерийских подразделений выстояли против пехоты, легкобронированной техники и других машин Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отстояли город Курахово (Донецкая народная республика, ДНР). Населенный пункт, как прежде сообщили в Минобороны, освобожден от украинских боевиков. О подвиге сослуживцев бойцы армии РФ рассказали журналистам «Известий».

По словам военнослужащего с позывным «Борода», управляя реактивной системой залпового огня БM‑21 «Град», он и его соратники поддерживают пехоту и успешно выполняют поставленные командованием боевые задачи. Главная цель — живая сила противника и техника, а также украинские КАМАЗы, «Уралы» и пикапы.

Попытки контрнаступления со стороны ВСУ российские военные пресекают резко, артиллерия выезжает незамедлительно перед наступлением или во врем него. Украинские боевики регулярно запускают FPV-дроны, поэтому с российскими артиллеристами постоянно работает группа операторов противодействия, подавляющая беспилотники.

Военный с позывным «Красный» в беседе с корреспондентом «Известий» Валентином Трушниным высоко оценил работу танкистов и пехотинцев при освобождении Курахова. По его словам, они проявили мужество и героизм в боях за город. Еще один российский боец с позывным «Колос» добавил — каждый из его братьев по оружию старается выполнять задачи быстро и действовать эффективно, чтобы как можно скорее вернуться к родным с победой.

Накануне стало известно об освобождении Курахова — крупнейшего города на юго-западе Донбасса — от националистов. Украинская армия потеряла в этом противостоянии около 12 тысяч боевиков, трех тысяч единиц оружия и военной техники, в том числе 40 танков и других бронемашин. Ранее 5-tv.ru писал о значении успеха в Курахове для России.