Тело пропавшего после нападения в Грузии россиянина нашли в реке

Фото: © РИА Новости/Александр Имедашвили

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Мужчина был убит похитившими его злоумышленниками. Они задержаны местной полицией.

Россиянин Виктор Соловьев, пропавший после нападения неизвестных в Грузии, был убит. Тело мужчины нашли в реке Накра. Об этом сообщило МВД республики.

«Следствием установлено, что 5 января обвиняемые ограбили двух иностранных граждан, следовавших из Зугдиди в Местию, отобрали мобильные телефоны у одного из них, он был ранен и незаконно лишен свободы. Позже обвиняемые выбросили тело в реку, чтобы скрыть следы преступления, и скрылись», — говорится в сообщении.

Также говорится о задержании двоих человек 1986 и 1992 годов рождения, которым предъявлены обвинения в грабеже, покушении на умышленное убийство и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. По грузинскому законодательству им грозит от 16 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.

Фото: Из личного архива Виктора Соловьева

Ранее сообщалось, что гражданин России Виктор Соловьев пропал в Грузии после нападения неизвестных. Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 января 2025 года на дороге к горнолыжному комплексу Тетнулди в регионе Сванетия.

Россиянин находился в Грузии в качестве туриста. Неизвестные на белом автомобиле Subaru перегородили Соловьеву и его спутнице дорогу, угрожали оружием и увезли мужчину. Его спутницу злоумышленники отпустили.

Родственник Соловьева ранее рассказал 5-tv.ru подробности похищения мужчины в Грузии.