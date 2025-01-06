Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о решении уйти в отставку

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ron Sachs

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Политик объявил, что покинул пост главы правящей Либеральной партии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уходит в отставку после почти десяти лет пребывания на этом посту. О своем решении политик объявил на пресс-конференции в Оттаве.

Трюдо заявил, что покинул пост главы правящей Либеральной партии, а полномочия премьера сложит, как только партия выберет нового лидера.

Ранее в этот день сообщалось, что Трюдо может объявить о своей отставке с поста лидера правящей партии в ближайшие два дня — до главного заседания нацсобрания страны, которое должно состояться 8 января.

Также стало известно, что Трюдо хотят вынести вотум недоверия. Союзники премьера из Новой демократической партии уже прекратили с ним сотрудничество и объявили, что поддержат отставку его правительства.

Позиции Трюдо, в том числе в его собственной Либеральной партии, особенно пошатнулись после провокационных заявлений избранного президента США Дональда Трампа, который пообещал сделать Канаду 51-м американским штатом, а Трюдо — его губернатором.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олафа Шольца назвали самым плохим канцлером за всю историю Германии, а бундестаг проголосовал за вотум недоверия федеральному правительству.