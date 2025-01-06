Подростки избили сотрудника пункта выдачи в Москве ради кражи телефона

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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СК РФ установил личности нападавших.

Подростки напали на сотрудника пункта выдачи заказов в Москве ради кражи телефона. Об этом сообщило главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по столице в своем Telegram-канале.

Накануне вечером молодые люди ворвались в помещение с оружием и сразу же набросились на работника предприятия. Несчастного избили и бросили на полу. Ликвидировав препятствие, нападавшие проследовали на склад и украли мобильное устройство стоимостью более 90 тысяч рублей.

Представители правоохранительных органов уже выяснили личности злоумышленников. Известно, что мальчикам по 17 лет. Уголовное дело по факту происшествия возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, что свидетельствует о квалификации действий подозреваемых как «разбой».

«С подозреваемыми проводятся следственные действия, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

На данный момент следственные органы проводят необходимые действия, чтобы выяснить все обстоятельства дела, а также собрать доказательства, подтверждающие вину задержанных. Разбой, как активное преступление с применением насилия или угрозы его применения, является серьезным преступлением, и задержанные могут столкнуться с суровым наказанием в соответствии с законодательством.

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