«Сразу после Нового года»: Волочкова заявила об отъезде из России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Эпатажная танцовщица пояснила, что нуждается в отдыхе.

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что в ближайшие дни уедет из России. Знаменитость, по собственному признанию, намерена провести пару недель на своих любимых Мальдивах.

«Я по традиции летаю на Мальдивы дважды в год. Всегда летаю туда на майские праздники и в январе, сразу после Нового года. Потом за денечек до своего дня рождения (20 января — Прим. ред.) возвращаюсь в Москву и праздную. В этом году будет также», — поделилась танцовщица в беседе с «МК».

Волочкова называет Мальдивы своей дачей и говорит, что только там может как следует восстановиться и отдохнуть — душой и телом. В этот раз она планирует нежиться на островах до 17 января, а на конец месяца у нее уже запланированы выступления.

Волочкова пояснила, что настолько одержима своей работой, что долго отдыхать не может.

Известно, что балерина нередко посещает свои любимые Мальдивы не в одиночестве, а в компании мужчин, в том числе своих звездных друзей. К примеру, в 2013 году у Волочковой было романтическое путешествие на райские острова с «золотым голосом России» Николаем Басковым.

Во время той поездки певец преподнес танцовщице уникальный презент: туфли на высоком каблуке, украшенные разноцветными перьями. Волочкова использовала их в одном из своих выступлений для образа жар-птицы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Анастасия Волочкова стала носить парики.