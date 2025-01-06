«Их реально больше»: на Украине зафиксирована вспышка метапневмовируса

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

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Пока зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев.

На Украине зафиксировали 13 официально подтвержденных случаев заболевания метапневмовирусом. Об этом сообщила президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов, профессор Ольга Голубовская.

«С начала сезона на Украине зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, конечно, их реально больше», — прокомментировала она в личном блоге.

Пока происхождение метапневмовируса остается неразгаданным, но он активно начал распространяться в Китае. Теперь регистрируется и на Украине.

К слову, Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с ростом числа пациентов, заразившихся метапневмовирусом в Китае. В России доступен набор реагентов ОРВИ-скрин.

Опасность этот вирус несет для отдельных категорий людей — в первую очередь для детей. Как объяснял эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев, протекание болезни осложняется затруднением дыхания, бронхиолитом, бронхитом либо пневмонией, что требует госпитализации таких деток. В группе риска также пожилые люди, у которых ослаблена иммунная система. Часто пациенты заражаются респираторно-синцитиальным вирусом. В таком случае инфекция протекает сложнее.

Специфического лечения данного заболевания нет, оно обычно направлено на облегчение симптомов. Для профилактики же важно регулярно мыть руки, убираться, дезинфицировать поверхности и избегать контактов с людьми с симптомами заболевания. Если появились признаки ОРВИ, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, чем опасен метапневмовирус, который распространился в Китае.