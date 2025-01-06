Россиянин пропал после нападения неизвестных в Грузии

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Злоумышленники затолкали мужчину в белый Subaru и увезли.

Гражданин России Виктор Соловьев пропал в Грузии после нападения неизвестных. Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 января 2025 года на дороге к горнолыжному комплексу Тетнулди в регионе Сванетия.

По информации 5-tv.ru, россиянин пребывал на Грузии в туристической поездке. Неизвестные на белом автомобиле Subaru перегородили Соловьеву и его спутнице дорогу, угрожали оружием и увезли мужчину. Его спутницу злоумышленники отпустили.

Позднее МВД Грузии сообщило, что расследует дело о нападении на российских граждан по статьям о грабеже и незаконном приобретении огнестрельного оружия.

Тем временем друзья Соловьева распространяют в сети информацию о его исчезновении и просят связаться с ними всех, кто что-либо знает о местонахождении россиянина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине сотрудники ТЦК похитили популярного блогера Назарчика после критики в его адрес главы киевского режима Владимира Зеленского.