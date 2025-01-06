Время застолий истекло: как вернуться в форму после праздников

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Резкая смена рациона может привести к расстройствам ЖКТ.

Нормализовать питание после сытных новогодних праздников нужно постепенно. Об этом изданию NEWS.ru рассказала нутрициолог Наталья Фарисеева.

По словам специалиста, резко ограничивать себя в еде сразу после череды пышных и калорийных застолий не стоит.

«Нельзя сразу после праздников садиться на строгую диету в виде смузи и салатов с фруктами. Организм от этого будет испытывать стресс, что приведет к попыткам „заесть“ его. Также такая резкая смена питания может привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта», — объяснила эксперт.

Для того чтобы вернуться в нужный ритм, Фарисеева советует убрать из рациона продукты промышленной переработки, то есть колбасы, соусы, сладости, алкоголь и молочку. Лучшим другом нашего ЖКТ в это время будет обильное питье: теплая вода, травяные чаи и морсы из ягод. Жидкость поможет очистить организм от токсинов и снизить чувство голода.

А вот что из меню исключать не стоит — так это белок, как растительный, так и животный. Нутрициолог рекомендует обратить внимание на мясо птицы, яйца и рыбу. А разгрузочные дни лучше проводить с фасолью, чечевицей, тофу. Орехами и семенами пока не стоит увлекаться.

Овощи в зимний период лучше употреблять не в сыром, а приготовленном виде, считает специалист, можно даже отдельно от мяса и круп. Не стоит забывать и про зелень. Ею тоже можно смело лакомиться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как помочь себе после переедания новогодними салатами.