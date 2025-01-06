С бала на работу: как упростить переход с праздничного режима на трудовой

Терапевт Чернышова: лучше после праздников плавно возвращаться в рабочий режим

Фото: 5-tv.ru

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Частые прогулки облегчат возвращение к привычным будням.

Возвращаться в рабочий режим после длительных праздничных выходных нужно постепенно. Об этом изданию aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам эксперта, переход от новогодних праздников к трудовым будням должен проходить плавно. Например, нельзя резко отказываться от жирных и калорийных блюд. Нужно постепенно переходить к легкой пище, понемногу увеличивая объем овощей. Разгрузочные дни или голодание сразу после праздников, напротив, противопоказаны.

Это же относится и к режиму дня, который необходимо начать нормализовать дня за три до начала трудовых будней.

«Ложиться спать на полчаса или на час раньше, чтобы к рабочим дням выйти на обычный нормальный режим сна и бодрствования», — советует терапевт.

Помогут вернуться в привычный ритм жизни частые прогулки на свежем воздухе. Ведь чем меньше мы отдыхаем пассивно, тем легче нам выйти из отпускного режима.

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