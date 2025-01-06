Следы праздника: как отстирать скатерть после новогоднего застолья

Фото: 5-tv.ru

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Не стоит забывать про особенности разных тканей.

Чтобы избавиться от мандариновых пятен, необходимо скатерть перед стиркой замочить. Об этом изданию Life.ru рассказала эксперт крупного бренда по производству бытовой химии Ольга Рыжкова.

По словам специалиста, пятна от мандаринов легче вывести, если перед стиркой текстильное изделие замочить, а после применить энзимное средство. Следы от других фруктов, соков, вин, а также чая, кофе и коньяка тоже необходимо предварительно обработать, но уже кислородным пятновыводителем.

Попавшие на ткань парафин или воск от свеч нужно счистить механически, а затем, как и обычное жировое пятно, подвергнуть воздействию пятновыводителя. Если следы застарелые или сильно въевшиеся, то есть вероятность, что проделать все манипуляции со скатертью придется несколько раз.

Однако прежде чем приступать к стирке, обратите внимание на материал и особенность вашего украшения стола. Если скатерть имеет водоотталкивающую пропитку, то нужно использовать гель для мембранных тканей. Он поможет сохранить защитный слой.

«Скатерть может быть выполнена из разных видов ткани, каждый из которых лучше всего стирать определенными типами средств: полиэстер — жидкими средствами для стирки, хлопок — стиральным порошком, а лен рекомендуется стирать с порошком, кроме случаев, если ткань окрашена — тогда лучше использовать гель для стирки», — посоветовала Рыжкова.

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