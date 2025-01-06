Звезда угасает? Криштиану Роналду думает о завершении футбольной карьеры

Team Talk: Роналду думает о завершении карьеры и возвращении в Португалию

Фото: www.globallookpress.com/Fabio Ferrari

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Сейчас нападающий клуба «Аль-Наср» обдумывает несколько вариантов развития событий.

Популярный футболист сборной Португалии и нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду думает о завершении карьеры. Об этом передает Team Talk со ссылкой на источники.

«Пятикратный обладатель „Золотого мяча“ может вернуться в родную Португалию или полностью уйти из футбола», — говорится в публикации.

Поводом для таких планов стали опасения, что «Аль-Наср» проиграет в Лиге чемпионов АФК. Так, Роналду обдумывает несколько вариантов: продлить контракт с клубом, завершающийся в июне, использовать отношение нового генсека, чтобы помочь в вопросах улучшения команды.

Вариант с полным уходом из футбола — главная идея Роналду. В частности, футболист хочет, чтобы его команда победила на чемпионате в 2026 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роналду заподозрили в тайной свадьбе с возлюбленной Джорджине Родригес. Футболист назвал ее своей супругой на церемонии награждения, на которой он получил премию как лучший футболист года на Ближнем Востоке. Стоит отметить, что Роналду уже не в первый раз проговаривается о свадьбе.