Дэми Мур, Киран Калкин, Колин Фаррелл: объявлены лауреаты «Золотого глобуса — 2025»
Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус — 2025»
Фото: www.globallookpress.com/CraSH
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Церемония прошла в США. Российский актер Юра Борисов не получил престижную награду.
В Лос-Анджелесе в ночь на 6 января прошла 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Полный список получивших престижную награду публикует 5-tv.ru.
Стоит отметить, что актерами-лауреатами премии в сфере кино стали Киран Калкин за работу в картине «Настоящая боль», Зои Салдану («Эмилия Перес»), Дэми Мур («Субсанция»), Эдриен Броуди («Бруталист»), Себастьян Стэн («Другой человек»). Победили на церемонии звезды, исполнившие роли в сериалах: Колин Фаррелл («Пингвин»), Джереми Аллен Уайт («Медведь»), Джин Смарт («Хаки»), Хироюки Санада и Анна Саваи («Сегун»), Джессика Ганнинг («Олененок»), Джоди Фостер «Настоящий детектив: Ночная страна».
Следует отметить, что на награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана» также был номинирован российский актер Юра Борисов за работу в фильме «Анора». За победу ему пришлось побороться с Эдвардом Нортоном, Дензелем Вашингтоном и Кираном Калкиным. Награду забрал последний.
К слову, Борисов стал первым актером из России, которого номинировали на «Золотой глобус». К тому же на награду «Лучший фильм» был номинирован фильм «Анора».
Полный список победителей «Золотого глобуса» в 2025 году:
- Лучшая мужская роль второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»).
- Лучшая женская роль второго плана — Зои Салдану («Эмилия Перес»).
- Лучший фильм на иностранном языке — «Эмилия Перес» французского режиссера Жака Одиара.
- Лучшая женская роль в комедии или мюзикле — Дэми Мур («Субстанция»).
- Лучшая режиссура — Брэйди Корбет («Бруталист»).
- Лучший сценарий — Питер Строган («Конклав»).
- Лучший саундтрек — кинокартина «Претенденты».
- Лучший анимационный фильм — «Поток».
- Лучшая мужская роль в драматическом фильме — Эдриен Броуди («Бруталист»).
- Лучшая мужская роль в фильме в жанре комедия — Себастьян Стэн («Другой человек»).
- Лучший драматический фильм — «Бруталист».
- Лучшая комедия или мюзикл — «Эмилия Перес».
- Кинематографические и кассовые достижения — «Злая».
- Лучшая мужская роль в телесериале — Колин Фаррелл («Пингвин»).
- Лучшая мужская роль в телесериале в жанре комедия или мюзикл — Джереми Аллен Уайт («Медведь»).
- Лучшая женская роль в телесериале — Джин Смарт («Хитрости»).
- Лучшая мужская роль в телесериале в жанре драма — Хироюки Санада («Сегун»).
- Лучшая женская роль в телесериале в жанре драма — Анна Саваи («Сегун»).
- Лучшая женская роль второго плана в телесериале — Джессика Ганнинг («Олененок»).
- Лучшая женская роль в мини-сериале — Джоди Фостер («Настоящий детектив: Ночная страна»).
- Лучшее выступление в жанре стендап-комедии — Али Вонг («Одинокая девушка»).
- Лучший драматический сериал — «Сегун».
- Лучшим комедийный сериал — «Хитрости».
- Лучший мини-сериал — «Олененок».
Ранее 5-tv.ru писал, что актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн попали в список номинантов премии BAFTA.