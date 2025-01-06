Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Россия проводит специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Незалежной, с конца февраля 2022 года.

Украина не будет готова к урегулированию конфликта с Россией, если НАТО не обеспечит гарантии безопасности на территориях, оставшихся под контролем Киева. С таким заявлением выступил президент* Незалежной Владимир Зеленский в интервью американскому ученому и блогеру Лексу Фридману. Видео беседы было опубликовано на YouTube.

«НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной… Если мы говорим о прекращении огня, то мы должны точно понимать, что есть гарантии безопасности…» — отметил Зеленский.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский лидер Владимир Зеленский, вероятно, не сможет присутствовать на инаугурации новоизбранного главы Белого дома США Дональда Трампа, которая должна состояться 20 января 2025 года. Причина прозаична — его не пригласили.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.