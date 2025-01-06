Полиция получила право на арест президента Южной Кореи

Фото: AP/TASS

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Юн Сок Ель обвиняется в организации мятежа.

Южнокорейская полиция получила ордер на арест президента страны Юн Сок Еля по делу о мятеже. Он был передан ведомству антикоррупционным управлением. Информацию публикует агентство Yonhap.

«Антикоррупционное управление решило передать исполнение ордера полиции через три дня после неудачного первого исполнения», — говорится в материале.

Ранее к резиденции президента Южной Кореи уже приезжали правоохранители с целью ареста, но он так и не был произведен.

Меж тем, срок действия ордера истекает сегодня, 6 января.

Ситуация в Южной Корее

Президент Юн Сок Ель 3 ноября объявил о введении военного положения в Южной Корее. До этого глава государства провел экстренное совещание, объявив об угрозе «паралича власти» из-за попыток провести процедуру импичмента.

Позднее он выступил с обращением по национальному телевидению, заявив, что члены южнокорейского парламента подозреваются в симпатиях к соседям из КНДР. Введение военного положения он назвал «критически важным шагом для защиты конституционного порядка в стране».

Полиция и военные попытались заблокировать подступы к парламенту, но их оттеснили. Позже парламентарии отменили военное положение и приказали силовикам разойтись, те повиновались.

Пока результатом действий Юн Сок Еля стало обрушение фондового рынка и нацвалюты. В Демпартии уже заявили: президент Южной Кореи предстанет перед судом за свои преступления.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Южной Корее объявили импичмент и. о. президента Хан Док Су.