Все так же хороша: Виктория Бекхэм влезла в любимый топ 1997 года

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Фигура знаменитости образца 2025 года ничуть не уступает прежней.

Дизайнер Виктория Бекхэм выбрала для вечеринки в Майами черный топ того же фасона и размера, который надевала в далеком 1997 году для одного из светских выходов. Фото знаменитость опубликовала на своей страничке в соцсетях.

Фото: Instagram*/victoriabeckham

«Мне нравится его форма, нравится, как он облегает талию. Приятно и красиво, как он прилегает к груди. Я буквально одержима этими деталями», — отметила Бекхэм.

Выбор дизайнера оценили и ее поклонники, оставив в комментариях к фото свои лестные отзывы.



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