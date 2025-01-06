«Талии нет и никогда не было»: Виктория Боня ответила на критику ее фигуры

Блогер Виктория Боня ответила на критику ее фигуры: Талии нет и никогда не было

Фото: Яна Яворская/ТАСС

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Знаменитость тратит баснословные деньги на уход за собой, но все равно находятся недовольные ее внешностью.

Страшные обвинения сыпятся на голову экс-участницы реалити-шоу «Дом-2», ныне телеведущей и блогера, Виктории Бони. На этот раз звезду обвинили в отсутствии талии! На своей странице в соцсети она ответила всем недовольным. И первым делом объяснила, что никогда не могла похвастаться осиной талией, несмотря на внимательное отношение к внешнему виду.

По словам Бони, в данный момент она весит 55 килограммов при росте 170 сантиметров. Объемы груди, талии и бедер составляют 89, 65 и 95 сантиметров соответственно. И отсутствие выразительных изгибов обусловлено исключительно физиологическими особенностями.

«Девочки, талии нет и никогда не было, есть только ягодицы. Вот такая у меня комплектация. Если скажете, где продается талия, то я обязательно ее куплю. Между потерянной талией и попой разница в 30 см. Может, она спряталась сбоку», — пошутила Виктория.

Юмор юмором, а ради красоты 45-летняя телеведущая готова на многое. В августе она рассказала поклонникам, что потратила 20 миллионов рублей на пластическую операцию. Коррекцию формы век, блефаропластику, ей проводил известный хирург Чиа Чи Као, в портфолио которого можно найти моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.

Ранее, писал 5-tv.ru, Виктория Боня призналась, что пыталась похудеть с помощью опасного препарата «Оземпик».