Силы ПВО за три часа сбили 11 БПЛА над двумя регионами России
Фото: © РИА Новости
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Девять дронов сбили над Белгородской областью.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером 5 января уничтожили 11 беспилотников ВСУ над территорией Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что девять вражеских Дронов были сбиты в небе над Белгородской областью, еще два — над Курской. Атаки БПЛА происходили в период с 18:00 до 21:00 мск.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинский беспилотник атаковал автомобиль МАГАТЭ возле Запорожской АЭС.