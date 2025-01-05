Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа в Евросоюзе

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

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Кишинев предложил Тирасполю посреднические услуги в поставках топлива.

Приднестровская компания «Тираспольтрансгаз» отказалась от посреднических услуг молдавской стороны в импорте газа из Евросоюза после прекращения поставок из России. Об этом сообщил госсекретарь министерства энергетики Молдавии Константин Боросан.

В соцсети он написал, что компании «Молдовагаз» и «Энергоком» 2 января предложили «Тираспольтрансгазу» «функциональный механизм закупки природного газа на региональных рынках». Однако приднестровская компания в тот же день ответила отказом.

Предложение молдавского правительства самостоятельно закупать газ для выработки электроэнергии на расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС для потребителей правого берега Днестра и вовсе не получило ответа от Тирасполя, добавил Боросан.

Российский «Газпром» с 1 января 2025 года прекратил поставки газа компании «Молдовагаз» из-за отказа Кишинева возместить задолженность за прежние поставки. В «Газпроме» уточнили, что ограничение будет действовать до тех пор, пока российская сторона письменно не уведомит «Молдовагаз» об ином.

Одновременно молдавской компании было направлено уведомление о том, что она регулярно не исполняет платежные обязательства по действующему контракту, что является его нарушением. Задолженность молдавской стороны за потребленное топливо российская сторона оценивает в 709 миллионов долларов.

После прекращения поставок российского газа власти Молдавии и Приднестровья ввели режимы чрезвычайного положения на своих территориях и экономят энергоресурсы до урегулирования ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве назвали историческим событием остановку транзита российского газа в Европу через территорию Украины.