Авто погибшего военкора «Известий» Мартемьянова эвакуировали с трассы в Горловке

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В машине остались игрушки, которые журналист всегда возил с собой в качестве талисманов.

Автомобиль погибшего в зоне спецоперации военкора «Известий» Александра Мартемьянова эвакуировали с трассы в Горловке Донецкой народной республики (ДНР).

Друг погибшего журналиста, фотокорреспондент Дмитрий Ягодкин, рассказал 5-tv.ru, что накануне трагедии Мартемьянов пробил колесо на своей машине и попросил его помочь с ремонтом.

«Мы часто с ним ездили на этой машине. Ездили на обстрелы, по горловской трассе тоже ездили. Вчера он пробил там колесо, поставил запасное, но оно тоже долго не продержалось», — рассказал Дмитрий.

Он добавил, что нашел по просьбе друга новое колесо, и они должны были встретиться, однако телефон Мартемьянова уже не отвечал. Вскоре Ягодкину позвонили коллеги и сообщили, что Александр погиб.

В машине военкора остались игрушки, которые он в шутку называл «напарниками», — кот в бронежилете и гусь-доктор. Военкор всегда возил их с собой и верил, что талисманы спасут его от беды.

«Саша мне запомнится как человек с большой буквы. Он — профессионал своего дела, работал и днем, и ночью», — поделился Ягодкин.

Накануне, 4 января, стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова в результате атаки украинских боевиков. Журналист находился в этот момент в гражданском автомобиле на трассе Донецк-Горловка. Машину атаковал дрон-камикадзе. Мартемьянов скончался от полученных ранений. Ехавшие с ним четверо журналистов других СМИ получили ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала убийство Мартемьянова жестоким преступлением. Она подчеркнула, что военкор и его коллеги из других изданий передвигались по маршруту, не соприкасающемуся с линией фронта. Это значит, что журналисты были намеренно атакованы беспилотником. Дипломат обратилась к ЮНЕСКО с просьбой обратить внимание на то, что ВСУ атаковали журналистов из России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Союз журналистов России и Народный Совет ДНР поддержали инициативу похоронить военкора «Известий» Александра Мартемьянова на Аллее Героев в Донецке.