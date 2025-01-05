Машина загорелась после удара дрона ВСУ в Белгородской области

Фото, видео: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov; 5-tv.ru

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Вражеские беспилотники атаковали Валуйский округ.

Автомобиль загорелся после атаки украинского дрона в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районе села Борки на участке автодороги два дрона нанесли удары по легковому автомобилю, вследствие чего транспортное средство загорелось», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы Белгородской области, вражеские дроны атаковали Валуйский округ. В селе Долгое в результате удара беспилотника повреждено нежилое здание. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками три населенных пункта в Белгородской области. По данным Гладкова, пострадавших в результате удара нет. При этом в городе Грайворон было повреждено остекление, а в селе Гора-Подол — выбиты окна в квартире.

Кроме того, в селе Нижнее Березово загорелись две машины, еще два авто получили повреждения. На местах работают оперативные службы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО за ночь уничтожили 61 украинский БПЛА над регионами России.