«Это было волшебно»: Ковальчук в компании Харламова и свекрови сходила на балет

Ковальчук с Харламовым и его мамой побывала на балете «Щелкунчик»

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Звездная семья дружно проводит новогодние каникулы.

Катерину Ковальчук до слез растрогал «Щелкунчик». Эмоциями актриса поделилась в соцсети после посещения знаменитого балета в компании своего супруга Гарика Харламова и его мамы Натальи Игоревны.

«Как же это было волшебно! Кажется, я впервые пустила слезу на балете. То чувство, когда настолько красиво, что плачешь от восторга! Спасибо мужу за подарок», — написала Ковальчук в личном блоге.

Харламов тоже не остался равнодушным от увиденного, хотя и не был столь же эмоционален в оценках, как его жена.

«Щелкунчик»! Советую всем, кто любит танцы!» — написал юморист.

Пост он сопроводил видео, на котором показал происходящее на сцене и то, как восторженно наблюдала за этим его супруга.

К слову, мама Харламова нередко составляет компанию сыну и его жене на светских мероприятиях и отдыхе. Как утверждает Ковальчук, у нее со свекровью сложилось полное взаимопонимание, и они с удовольствием вместе проводят время. Даже летали отдыхать в Турцию и на Кипр.

Отношения между самими актерами складываются просто идиллически. В декабре они публично признались, что в 2025 году планируют родить ребенка.

Харламов и Ковальчук вместе с 2021 года, их отношения начались после знакомства на съемочной площадке телесериала. Свадьба состоялась в мае 2024-го. Для Катерины планируемая беременность станет первой. Гарик воспитывает дочь Анастасию, которая родилась в браке с актрисой Кристиной Асмус.

Ранее 5-tv.ru рассказал, из-за чего Харламов похудел почти на десять килограммов.