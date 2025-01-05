«У каждого свой маршрут»: погибший военкор «Известий» помогал коллегам из других СМИ в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Натрускин; 5-tv.ru

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Александр Мартемьянов посоветовал коллеге из RT, каким лучше маршрутом выезжать из атакуемой ВСУ Горловки.

Корреспондент RT Роман Косарев должен был ехать по той же трассе, что и журналисты, попавшие под атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако в последний момент военкор решил вернуться в Донецк другой дорогой. Об этом он рассказал в разговоре с 5-tv.ru.

Перед отъездом Косарев разговаривал с корреспондентом «Известий» Александром Мартемьяновым — он посоветовал ему безопасный путь. Добравшись до города, он узнал, что журналист погиб.

Военкор выразил соболезнования в связи с гибелью коллеги, а также отметил его отвагу и профессионализм.

5-tv.ru

«Саша всегда был одним из первых на человеческих трагедиях в Донбассе. Когда бы я не приехал на съемку, где пострадали мирные жители, он уже был там, уже общался, пытался подбадривать людей. Он сам получил ранения в 2023 году в обе ноги. Тем не менее он вернулся, чтобы дальше освещать правду о зверствах нацистов против народа Донбасса» — рассказал Косарев.

В субботу, 4 января, стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова в результате атаки боевиков ВСУ на Донецкую народную республику (ДНР). Журналист находился в этот момент в гражданском автомобиле на трассе Донецк-Горловка. Машину атаковал дрон-камикадзе. Мартемьянов скончался от полученных ранений. Еще четверо журналистов других редакций получили ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала жестоким преступлением убийство Мартемьянова. Она подчеркнула, что военкор и его коллеги из других изданий передвигались по маршруту, никак не соприкасающемуся с линией фронта. Это значит, что журналисты были намеренно атакованы беспилотником. Дипломат обратилась к ЮНЕСКО с просьбой обратить внимание на то, что ВСУ атаковали журналистов из России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким был погибший при атаке ВСУ военкор «Известий» Мартемьянов.