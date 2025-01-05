У экс-главы Пензенской области Белозерцева начали конфисковывать имущество

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима за взятки.

Судебные приставы взыскивают с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, осужденного за взяточничество, более 8,4 миллиарда рублей. Об этом передает ТАСС со ссылкой на банк исполнительных производств.

Отмечается, что в отношении Белозерцева открыто десять исполнительных производств. Например, приставы возбудили одно из них 5 июля 2022 года. В соответствии с ним, с Белозерцева взыскивают более 242 миллионов рублей в федеральный бюджет. Другое было возбуждено 26 ноября 2024 года после вступления приговора в силу. Данное исполнительное производство о конфискации имущества.

Как передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, суд начал конфисковывать имущество Белозерцева, включая деньги, ювелирные украшения, коллекцию дорогих наручных часов Longines, Omega, Rolex, Chaumet и Jaquet Droz.

Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева в марте 2021 года. Ему было предъявлено обвинение в получении и даче взяток. По делу позднее арестовали главу фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля.

Как выяснилось, в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его жены Евгении, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников. Общий размер полученных денег составил 31 миллион рублей.

В январе 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии строгого режима, а Шпигеля — к 11 годам. Обоим назначен штраф в размере более 450 тысяч рублей. Причем бывший губернатор вину свою не признавал. Обвинение просило для него 13 лет «строгача», а для Шпигеля — 12 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов отправлен в СИЗО за получение взятки. Он пробудет под стражей два месяца. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, штраф в размере до 70-кратной суммы взятки и лишение права занимать определенные должности.