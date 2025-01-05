Вспышка метапневмовируса: в Китае увеличивается заболеваемость среди детей

Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

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Он вызывает у человека ОРВИ.

В Китае произошла вспышка метапневмовируса — заболевания, вызывающего респираторные инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Управления по контролю и профилактике заболеваний КНР со ссылкой на результаты анализов респираторных проб, проведенных в период с 23 по 29 декабря 2024 года.

«Основными возбудителями, положившими положительный результат в образцах респираторных путей гриппоподобных случаев в дозорных больницах, были вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус», — говорится в сообщении.

Этот вирус вызывает у человека ОРВИ. Растет число пациентов среди детей в возрасте 14 лет и младше, а также люди, которые живут в северных провинциях Китая.

Что такое метапневмовирус

Впервые метапневмовирус обнаружили в 2001 году, когда специалисты исследовали сыворотки доноров разных лет и обнаружили антитела к нему даже с 1958 года. Как объяснял эпидемиолог Николай Крючков в беседе с 5-tv.ru, это один из вирусов, который входит в группу ОРВИ. Как правило, он проходит не в тяжелой форме. Обычно происходит так: наблюдается вирусная инфекция и на ее фоне постепенно присоединяется бактериальная.

«Вот такое сочетание метапневмовирус плюс грипп А или грипп Б само по себе практически не дает никакого дополнительного осложненного течения», — отметил Крючков.

Но исключения, конечно, могут быть. Дети более склонны к повышению температуры тела, но это не всегда говорит об особо тяжком состоянии.

Опасность этот вирус несет для отдельных категорий людей — в первую очередь для детей. Как объяснял эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев, протекание болезни осложняется затруднением дыхания, бронхиолитом, бронхитом либо пневмонией, что требует госпитализации таких деток. В группе риска также пожилые люди, у которых ослаблена иммунная система. Часто пациенты заражаются респираторно-синцитиальным вирусом. В таком случае инфекция протекает сложнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач-инфекционист Владимир Чуланов перечислил симптомы нового штамма гриппа. Наиболее эффективной мерой профилактики заболевания остается вакцинация.